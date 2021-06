Eres el árbitro de ‘El último tiro’: ¿le cobras falta a Michael Jordan?

Una y otra vez aficionados y haters de Michael Jordan ven el video del famoso ‘El último tiro’ y siguen sin ponerse de acuerdo. ¿Era falta sobre Bryon Russell? Para llegar a un consenso no había mejor árbitro que los lectores de Bolavip, quienes acabaran esta discusión.

Este lunes 14 junio se cumplen 23 años de aquel último tiro de Jordan con los Chicago Bulls que se volvió un hito en la NBA. Bautizado como ‘The Last Shot’, la importancia de esos dos puntos fue tal que representaron el sexto anillo de campeón de Michael en la liga.

Se disputaba el sexto juego de las Finales de 1998 entre Utah Jazz y Chicago Bulls cuando restaban 20 segundos en el reloj del último cuarto y tras un robo impecable de Jordan a Karl Malone, la oportunidad de ponerse adelante, iban 86 a 85 abajo, quedó en manos de Michael.



Michael Jordan amagó que iba a penetrar en la pintura por el costado derecho frente a la atenta marca de Bryon Russell que apenas lo dejaba respirar, pero llegó los inesperado. ‘Air’ puso los frenos y el jugador del Jazz siguió de largo. Todo listo para el famoso ‘The Last Shot’.

¿‘El último tiro’ de Michael Jordan en los Chicago Bulls fue falta?

“Todos dicen que lo empuje. Son estupideces. Su energía iba en esa dirección. No tenía que empujarlo”, afirmó Michael Jordan sobre la polémica que se instaló por ‘The Last Shot’ contra Bryon Russell. Los árbitros no sancionaron falta, ‘Air’ anotó dos puntos y Chicago Bulls venció 87 a 86 a Utah Jazz para ganar el sexto campeonato NBA.

