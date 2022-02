Luego de una seguidilla de partidos donde pareció retomar el nivel con el que llegó a la National Basketball Association (NBA), el base argentino Facundo Campazzo no vio acción con Denver Nuggets en el triunfo de visita ante Golden State Warriors, previo al receso por el Juego de las Estrellas 2022.

Una situación que si bien no genera una preocupación extrema en el nacido en Córdoba, sí ha provocado que durante estos días de parón se avocara a trabajar y mejorar ciertos aspectos de su juego, con el propósito de volver a ser considerado por el entrenador Michael Malone.

De hecho, el equipo de comunicaciones de Campazzo mostró imágenes de su trabajo físico con el peleador de artes marciales mixtas Bojan Velickovic, donde estuvo acompañado por su partner en los Nuggets, Jeff Green, mejorando en aspectos como la coordinación de piernas.

El trabajo de Campazzo durante el receso del NBA All-Star 2022



Respecto a las cosas que debe variar de su repetorio, Facu indicó en su columna para el diario La Nación que "venía esperando que el juego me forzara a mí y yo no lo forzaba. Pasaban minutos y seguía sin lograrlo. Estoy cambiando eso y trato ser lo más agresivo posible, porque acá hay que entrar y producir, tanto en la defensa como en el ataque, y eso implica no cometer errores, pisar la pintura, buscar a los compañeros y meter las que uno tiene en la mano".

"Para eso hay que tirar. En los últimos partidos logré hacerlo. Y me puse en la cabeza que si tengo que ir al banco después de jugar, que sea por mi manera de hacerlo y no por esperar a que pase algo. Puesto en palabras, parece lo correcto. Sin embargo, una vez que uno ingresa al juego hay diferentes situaciones que obligan a tomar distintas determinaciones. Intento no pensar de más y hacer más", sentenció Campazzo sobre lo que viene para él en NBA.