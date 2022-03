En caída libre están yendo los Golden State Warriors en la última semana de competencia en la National Basketball Association (NBA), puesto que acumulan tres derrotas consecutivas, todas ellas posteriores a la lesión sufrida por su estrella Stephen Curry.

Tras la victoria en casa ante el campeón Milwaukee Bucks, del pasado sábado 12 de marzo, y ante Washington Wizards del lunes 14, el equipo dirigido por Steve Kerr sufrió caídas ante Boston Celtics, donde terminó sentido el Chef, San Antonio Spurs, y la más reciente, de visita por 90-94 ante Orlando Magic.

Una situación que preocupa en las huestes de los Warriors, siendo su referente defensivo Draymond Green, quien realizó una dura autocrítica a la actuación de su equipo en el último partido de NBA, asegurando que sus compañeros jugaron "están jugando demasiado suave".

La autocrítica en los Warriors tras nueva derrota sin Curry



"Creo que estamos jugando muy suave. Estamos jugando estúpidamente. Simplemente no estamos jugando un buen baloncesto y nos están golpeando. Es difícil ganar un juego siendo golpeados. Así que ahí es donde estamos ahora", afirmó el ala-pivot.

Consultado por si el mal desempeño de los Warriors se debe a la ausencia de Curry, Green fue enfático en afirmar que "esto no tiene nada que ver con Steph", agregando que "Steph no aporta ese nivel de físico al juego, ni debería hacerlo. Ese no es su trabajo".