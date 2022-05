El comienzo de esta semana no ha sido de los mejores para el camerunés Joel Embiid, coronado por su peor juego en los Playoffs de la National Basketball Association (NBA), en la derrota de Philadelphia 76ers por 85-120 ante Miami Heat, en el Juego 5 de semifinales en Conferencia Este.

17 puntos, cinco rebotes, dos asistencias, un robo y dos pérdidas de balón en 33 minutos en cancha fueron los números del pivot en el encuentro, registrando el peor más-menos de su carrera, con -29, y para peor, recibiendo un nuevo golpe en su rostro herido, cortesía de Dewayne Dedmon.

Por si fuera poco, Embiid debió enfrentar a los medios de comunicación tras la derrota de 76ers en Playoffs por otro tema que le involucró, como fue la elección del Jugador Más Valioso de NBA 2022, que por segundo año consecutivo recayó en el serbio Nikola Jokic, algo que para nada le gustó al camerunés.

Embiid critica elección de Jokic como MVP de NBA



"Obviamente, felicitaciones a Nikola. Se lo merecía. Tuvo una temporada increíble. No hay bien o mal. Había muchos candidatos. Podría haber ido de cualquier manera. Giannis (Antetokounmpo), Devin Booker, estar en el mejor equipo en la liga, por mucho. Así que, supongo, cada año se trata de lo que ustedes (los periodistas) decidan, lo que se ajuste a la narrativa en cuanto a quién va a ganar", partió señalando el pivot.

En ese sentido, Embiid agregó que "no estoy enojado, pero son dos años seguidos que me puse en esa posición. No sucedió. Es casi como, en este punto, es lo que sea. Pase lo que pase, sucede", y advierte que "el año pasado hice campaña al respecto. Este año, respondí preguntas cuando me las hicieron, entonces, me pregunto qué más tengo que hacer para ganar; ahora es momento de poner toda mi energía en el panorama más amplio, que es ganar todo".