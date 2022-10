Golden State Warriors llevó a cabo la ceremonia de entrega de anillos de campeón NBA a Stephen Curry y compañía antes de jugar vs. Los Angeles Lakers ¡LeBron James reaccionó!

Una vez más, todo Golden State Warriors gritó campeón. En la previa al juego contra Los Angeles Lakers en la primera jornada de la temporada NBA 2022-23 se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los anillos de campeones para Stephen Curry y compañía. Cuando iba a empezar el festejo, LeBron James tuvo una reacción… ¿Habitual?

No es una temporada más para LeBron. La estrella de los Lakers jugará la campaña número 20 desde que llegó a la NBA en 2003 con la presión de volver a clasificar a los Playoffs. En la temporada 2020-21, el equipo de Los Angeles con el Big-3 de James, Anthony Davis y Russell Westbrook, no alcanzó ni a clasificar para jugar el Play-In y no estuvo en la Postemporada.

Otro panorama vive Golden State Warriors. A pesar de la polémica que se generó por la pelea de Draymond Green con una figura de los Dubs, el equipo liderado por Stephen Curry ya renovó a Andrew Wiggins y Jordan Poole. Klay Thompson lo advirtió: “Tiene que ser la mezcla más única de jóvenes talentos con veteranos que jamás hayamos visto”.

A pesar que ahora es parte de Los Angeles Lakers, Juan Toscano-Anderson reveló la increíble historia de lo que le tocó hacer para que su madre lo viera recibir su anillo de campeón NBA. El jugador de ascendencia mexicana fue el único Laker que estuvo presente en la ceremonia de entrega de anillos.

La reacción de LeBron cuando le iban a entregar el anillo de campeón a Curry en Warriors

Cuando todo estaba listo para que iniciara la ceremonia en la que les iban a entregar los anillos de campeón NBA a Stephen Curry y los demás jugadores de Golden State Warriors, la reacción de LeBron James fue liderar la salida de todos los jugadores de Los Angeles Lakers, a excepción de Juan Toscano-Anderson, rumbo al vestuario, según informó Jason Dumas, del portal Bleacher Report. ‘El Rey’ no se quedó en la dula del estadio Chase Center para ver como la Nación Dub volvía a gritar campeón.