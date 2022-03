Russell Westbrook habló de su nivel actual y fue sincero. Los Angeles Lakers y LeBron James están aprietos y el base no ha ayudado.

Ya se puede decir que el experimento que Los Angeles Lakers realizó esta temporada 2021-22 de la National Basketball Association (NBA) con Russell Westbrook, fracasó rotundamente y los resultados y números lo demuestran.

En el verano, la franquicia decidió dar un volantazo y buscarle a LeBron James y Anthony Davis una tercera rueda para dominar al equipo. El elegido fue Westbrook, y por él dieron a Kyle Kuzma, Montrezl Harrell y Kentavious Caldwell-Pope, un precio caro.

Este martes el equipo sufrió una nueva derrota, en esta ocasión ante Dallas Mavericks de Luka Doncic por 109 a 104. Westbrook fue, una vez más, uno de los peores jugadores en la cancha, con 12 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, pero casi sin influencia significante en el último cuarto.

Como siempre, en la Conferencia de prensa post partido se lo vio un tanto desinteresado y sin mirar directamente a los periodistas. Un reportero le consultó por su evidente molestia con los números del juego, y Russ fue autocrítico al respecto.

La autocrítica de Russell Westbrook

"Primero, perdimos. Segundo, veo que yo tengo que ser mejor. Solo eso. Tengo que ser mejor en general. Lo que estoy haciendo en estos momentos no es suficientemente bueno. No lo es", dijo The Brodie con una evidente cara de molestia por el presente suyo y de su equipo.