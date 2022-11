Los exjugadores de la NBA que pasan a ser comentaristas deportivos luego del retiro tienen en el protagonista de esta historia uno de los que más ha logrado aceptación. Sin embargo, mientras que LeBron James lo postuló como presidente de Estados Unidos, Stephen Curry lo confrontó cara a cara. ¡Oh, oh!

Jonathan Clay Redick, más conocido en el mundo de la NBA como J.J. Redick, jugó por 15 temporadas en la liga y clasificó en trece ocasiones a los Playoffs. Ahora, como analista del canal ESPN, ha dado de qué hablar con personajes como LeBron y Curry. Casi nada, ¿no?

En una acalorada discusión en el programa First Take (Primera Toma), de ESPN, Chris ‘Mad Dog’ Russo le dijo a Draymond Green, de Golden State Warriors, que se callara y siguiera jugando luego de criticar a los árbitros por la expulsión en el Juego 1 contra Memphis Grizzlies en los NBA Playoffs 2022. J.J. Redick saltó en defensa del compañero de Stephen Curry y hasta logró que LeBron James lo elogiara.

“No digo que sea una situación de carrera, digo que los fanáticos de los que estás hablando hablan de los atletas de esa manera como si hablaras de un atleta. La gente de Fox News habla de los atletas de esa manera. Ese es mi problema. En realidad, no me importan los fanáticos que vieron jugar a Bob Cousy o vieron jugar a Bill, no me importa. Aprecio que hayan sido fanáticos de la NBA durante tanto tiempo, pero no aprecio el trasfondo”, fue el argumento de Redick que le llamó la atención a LeBron James.

LeBron lo postuló para presidente de USA y Curry lo confrontó cara a cara

“J.J. para presidente. No nos importa”, fue el mensaje que LeBron James publicó en Instagram para Redick el 5 de mayo de 2022. Unos meses después, el exjugador de la NBA tuvo a Stephen Curry como invitado en su podcast ‘The Old Man & The Three' (El Viejo y Los Tres) y ‘El Chef’ no dudó en confrontarlo, todo en buen tono y entre risas, por decir que Luka Doncic era más clutch en la temporada 2021-22.

- J.J. Redick: “Están estos fanáticos de Steph Curry que piensan que lo odio. Como si fuera un enemigo de Step”.

- Stephen Curry: “¿Cómo los hiciste enojar? Eso es lo que quiero saber (entre risas)”.

- J.J. Redick: “Ves, estas siendo estúpido. Tú ves todo”.

- Stephen Curry: “Creo que sí, casi todo”

- J.J. Redick: “Me preguntaron en First Take (Primera Toma): ¿A quién preferirías tener en el embrague, Luka o Steph?”.

- Stephen Curry: “¿Ah, sí?”

- J.J. Redick: “First Take (Primera Toma) es realmente un negro o blanco, no puedes vivir en el gris. Entonces, elegí a Luka. Mi justificación fue que tiene más tamaño y ese año sus estadísticas de clutch eran mejores”.

- Stephen Curry: “¿Lo dijiste por 10 juegos o algo así? (Entre risas)”.

- J.J. Redick: “No. Ja ja ja. Eso fue durante los Playoffs de la temporada pasada”.

