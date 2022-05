Luego de ser expulsado en el Juego 1 Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies por semifinales de Playoffs 2022, Draymond Green habló de su polémica expulsión en la NBA.

La nota de color y con un fuerte tono en la victoria de Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies en el Juego 1 por las semifinales de los Playoffs 2022 la dio una polémica expulsión a Draymond Green. La estrella de la NBA no dudó en reaccionar y revolucionar al mundo de la liga en las redes sociales.

Los Warriors salieron adelante a pesar de la expulsión de Green al final del segundo cuarto luego de una polémica falta a Brandon Clarke. Golden State se impuso 117 a 116 sobre Grizzlies y Green tiene algo por decir.

Uno de los primeros en reaccionar a la expulsión de Green en Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies de Playoffs 2022 fue Stephen Curry, quien durante el juego tuvo una reacción imperdible que complementó con unas contundentes palabras al finalizar el partido.

Y qué decir de la opinión de Steve Kerr. Con la victoria en el bolsillo, el entrenador de los Warriors hasta tuvo una sonrisa cuando le preguntaron qué les dijo a Stephen Curry y los otros jugadores de Golden State sobre la expulsión de Draymond Green. Solo faltaba que hablara el protagonista principal de esta historia.

Draymond Green habló de su polémica expulsión con Warriors en NBA Playoffs 2022

“En realidad traté de sostenerlo. De hecho, soy lo suficientemente tonto como para pensar que no iba a obtener una falta flagrante 1 (…) Los Playoffs son más duros y no tan suaves como la temporada regular. Puedes empujar y golpear un poco más. Pienso que esta noche fue una cosa de reputación. Era una falta dura. No estoy seguro que esa jugada entre en la definición de lo que es el criterio de la falta flagrante 2”, afirmó Draymond Green sobre la expulsión en semifinales de Playoffs 2022 en su podcast ‘El Show de Draymond Green’, de ‘El Volumen Deportes’.