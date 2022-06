Con un nivel sensacional vs. Boston Celtics en Juego 5 de Finales NBA 2022, un jugador de Golden State Warriors fue comparado con Michael Jordan y podría quitarle el MVP a Stephen Curry.

Luego de una actuación de 43 puntos, Stephen Curry llegó con el 110 por ciento de confianza para el Juego 5 de Finales NBA 2022 Golden State Warriors vs. Boston Celtics, pero no iba a ser la noche del ‘Chef’, y cada vez que intentó un triple la distancia, el aro y la efectividad le dijeron que no.

Los Warriors encontraron un héroe para quedarse con una victoria por 104 a 94 puntos que no solo salvó la mala noche de Curry, anotó 16 unidades, se fue 0 de 9 triples y perdió tres rachas históricas, sino también generó la comparación con el mismísimo Michael Jordan.

La cuenta de Twitter del canal NBC Sports (Deportes) se rindió al nivel de Andrew Wiggins y comparó una jugada que realizó la estrella de Golden State Warriors en el Juego 5 de Finales NBA 2022 con una acción de Michael Jordan.



Wiggins fue la gran figura de la victoria que tiene a los Warriors a un triunfo de quedarse con el trofeo Larry O’Brien luego de registrar un doble – doble de 26 puntos y 13 rebotes. Andrew será fundamental para cerrar la serie contra Boston Celtics en el Juego 6 que se disputará el jueves 16 de junio a las 21:00 ET.

El jugador de Warriors que le podría quitar a Curry el MVP de Finales NBA 2022

Con un promedio por juego de 18.4 puntos y 9.4 rebotes por juego en las Finales NBA 2022, Andrew Wiggins empieza a tener argumentos para quitarle el MVP de la gran Final a Stephen Curry. Sobre todo, si se tiene en cuenta que el alero a limitado a Jayson Tatum, la estrella de Boston Celtics, a 13 puntos en 55 posesiones (5 de 15 en tiros de campo) que lo defendió. No sería la primera vez que una buena labor defensiva de un compañero le quita al 'Chef' el premio al Jugador Más Valioso. Andre Iguodala lo hizo en 2015.