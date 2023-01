Las imágenes lo decían todo. En la repetición se entendía por qué sobre el final del tiempo regular donde Los Angeles Lakers y Boston Celtics terminaron igualados, LeBron James se arrodillaba y quejaba incansablemente con los árbitros de la NBA.

Y es que, en una de las polémicas más grandes que ha habido en la temporada 2022-23, los jueces fallaron de manera grosera en la última jugada del encuentro empatado. LeBron iba hacia la canasta y tenía la bandeja ganadora fácil, pero Jayson Tatum le cometió una infracción evidente pegándole directo al brazo que tenía el balón.

De esta manera, el partido se fue a tiempo extra, donde Boston se lo terminó por llevar 125 a 121. Una derrota muy dura para unos Lakers que batallan para llegar a Playoffs. Por eso, el error no cayó bien en el vestuario de los californianos…

James se mostró molesto, Anthony Davis tuvo palabras para los jueces y el propio entrenador Darvin Ham también. Dennis Schröder dejó un fuerte mensaje en Instagram, y todo esto para que los árbitros admitan que hubo falta, algo que solo alimenta a la frustración dentro de la franquicia.

Los árbitros admiten su error contra Lakers

En el reporte oficial de la NBA post-partido que hicieron con el árbitro en jefe, Eric Lewis, se admite que hubo una infracción no cobrada. Esto contestó Lewis ante la pregunta de por qué no se cobró falta. “Hubo contacto. En ese momento, durante el partido, no vimos falta. El equipo (de árbitros) no vio la jugada”, expresó.