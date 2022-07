No pudo contener la emoción y apenas Golden State Warriors se consagró como el campeón de la NBA 2022, Stephen Curry estalló en llanto. Luego de dos temporadas sin clasificar a los Playoffs y tras una fractura en la mano izquierda, ‘El Chef’ volvió a la cima del mejor baloncesto del mundo.

Curry no podrá olvidar la temporada 2021-22, ya que no solo ganó el título y obtuvo el primer premio al Jugador Más Valioso en Finales tras 13 temporadas. ‘El Chef’ superó los 2.973 tiros de tres puntos de Ray Allen para convertirse en el máximo anotador de triples en la historia de la NBA.

Con cuatro campeonatos, dos premios MVP de temporada regular y uno de Finales más dos títulos de anotación, Stephen Curry se ganó un lugar entre los mejores de la historia y, a la hora de defenderlo, solo un jugador podría hacerlo según el exbasquetbolista Reggie Miller.

Michael Jordan ganó el premio al Mejor Jugador Defensivo de 1988, lideró la NBA en robos en tres temporadas (1987-88, 1989-90 y 1992-93) y en 9 ocasiones hizo parte de los quintetos ideales defensivos de la liga. ¿MJ podría defender a Curry? Reggie Miller lo respondió.

Reggie Miller respondió si Michael Jodan sería capaz de defender a Stephen Curry

Dan Patrick le preguntó en su show a Reggie Miller si Michael Jordan se iba a enojar por escoger a Scottie Pippen como el mejor jugador para defender a Stephen Curry y ahí llegó la explicación del por qué MJ no podría anular en defensa a la estrella de Golden State Warriors.

“Por mucho que amo a Michael Jordan, ¡Le estaba dando canastas a Michael Jordan! Él es un gran defensor. No me malinterpreten. Era un increíble defensor, pero tendrías que estar comprometido. El trabajo defensivo de Michael era estupendo, pero en ofensiva es donde ocasionaría más daño. No estaría tan comprometido para anular a Curry. ¿Han visto cuánto Stephen corre? No hay forma en la que estaría comprometido a correr todo el día a Curry”, concluyó Reggie Miller en el show de Dan Patrick.