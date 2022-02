Fue en una firma de autógrafos donde la ex leyenda de Philadelphia 76ers recibió de parte de un fanático la imagen que le remeció.

No caben dudas que, a dos años de su partida física, Kobe Bryant es una figura inolvidable para los fanáticos de la National Basketball Association (NBA), para los jugadores actuales y para las leyendas de la liga, prueba de eso es lo ocurrido con Allen Iverson.

El ex base de Philadelphia 76ers, elegido como el Jugador Más Valioso de la temporada 2001 y 11 veces nominado al Juego de las Estrellas, participó de una firma de autógrafos en Texas, donde hubo un aficionado que le obligó a detener lo que estaba haciendo.

Este fanático llegó a la mesa donde estaba Iverson con un poster impreso del ex jugador junto con Kobe, miembros de la gloriosa generación del Draft 1996, generando una reacción de sorpresa, estupor y profunda emoción en The Answer, quien no pudo contener las lágrimas.

La emoción de Iverson por poster con Kobe



Tras la genuina reacción, la leyenda le preguntó al aficionado de dónde sacó la imagen, y éste le respondió que "hice imprimir la imagen en tamaño grande para colgarla", para luego expresar públicamente "hombre, necesito una copia de esta foto".

Por si muchos no lo saben, Bryant e Iverson protagonizaron una de las rivalidades más grandes en la NBA a comienzos del siglo 21, destacándose ambos por su obsesión deportiva y por el respeto mutuo a la hora de enfrentarse en una cancha.