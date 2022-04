La temporada regular de la NBA terminó el domingo 10 de abril. Entre el 12 y el 15 de abril se desarrolló el Play-In, donde se definieron las 16 franquicias que lucharán por el anillo. Desde el 16/04 hasta el 30/05 se jugarán los Playoffs, mientras que la Finales de la NBA se disputarán entre el 2 y el 19 de junio.

¿Cómo terminó la temporada regular de la NBA?

¿Qué equipos se clasificaron para los NBA Playoffs 2022?

Por el momento, son 14 los equipos que tienen cerrada su presencia en Playoffs.

Por parte de la Conferencia Oeste, los clasificados son Phoenix Suns, Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves.

Por otro lado, en la Conferencia Este están dentro Miami Heat, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Brooklyn Nets.

Solo restan confirmar dos plazas, una de cada conferencia. Los clasificados saldran de los juegos entre Cleveland Cavaliers vs Atlanta Hawks y Los Angeles Clippers vs New Orleans Pelicans.

¿Cómo son los cruces de Primera Ronda de los Playoffs de la NBA 2022?

CONFERENCIA OESTE Phoenix Suns vs Rival del Play-In Memphis Grizzlies vs Minnesota Timberwolves Golden State Warriors vs Denver Nuggets Dallas Mavericks vs Utah Jazz

CONFERENCIA ESTE Miami Heat vs Rival del Play-In Boston Celtics vs Brooklyn Nets Milwaukee Bucks vs Chicago Bulls Philadelphia 76ers vs Toronto Raptors

NBA Playoffs 2022: Calendario de la Primera Ronda

Conferencia Oeste

PHOENIX SUNS VS RIVAL A CONFIRMAR

Juego 1 : Domingo 17 de abril a partir de las 21:00 hs (ET) y 18:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Domingo 17 de abril a partir de las 21:00 hs (ET) y 18:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 2 : Martes 19 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Martes 19 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 3 : Viernes 22 de abril a partir de las 20:00 hs (ET) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Viernes 22 de abril a partir de las 20:00 hs (ET) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 4 : Domingo 24 de abril a partir de las 20:00 hs (ET) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Domingo 24 de abril a partir de las 20:00 hs (ET) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 5 (en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Sábado 30 de mayo sin horario ni TV confirmada.

MEMPHIS GRIZZLIES VS MINNESOTA TIMBERWOLVES

Juego 1 : Sábado 16 de abril a partir de las 17:30 hs (ET) y 14:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Sábado 16 de abril a partir de las 17:30 hs (ET) y 14:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 2 : Martes 19 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos sin TV confirmada.

: Martes 19 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos sin TV confirmada. Juego 3 : Jueves 21 de abril a partir de las 21:30 hs (ET) y 18:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Jueves 21 de abril a partir de las 21:30 hs (ET) y 18:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 4 : Sábado 23 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Sábado 23 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 5 (en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Domingo 1 de mayo sin horario ni TV confirmada.

GOLDEN STATE WARRIORS VS DENVER NUGGETS

Juego 1 : Sábado 16 de abril a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC.

: Sábado 16 de abril a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC. Juego 2 : Lunes 18 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Lunes 18 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 3 : Jueves 21 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Jueves 21 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 4 : Domingo 24 de abril a partir de las 15:30 hs (ET) y 12:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC.

: Domingo 24 de abril a partir de las 15:30 hs (ET) y 12:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC. Juego 5 (en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Domingo 1 de mayo sin horario ni TV confirmada.

DALLAS MAVERICKS VS UTAH JAZZ

Juego 1 : Sábado 16 de abril a partir de las 15:00 hs (ET) y 12:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Sábado 16 de abril a partir de las 15:00 hs (ET) y 12:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 2 : Lunes 18 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV.

: Lunes 18 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV. Juego 3 : Jueves 21 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV.

: Jueves 21 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV. Juego 4 : Sábado 23 de abril a partir de las 18:30 hs (ET) y 15:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Sábado 23 de abril a partir de las 18:30 hs (ET) y 15:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 5 (en caso de ser necesario): Lunes 25 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Lunes 25 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Sábado 30 de mayo sin horario ni TV confirmada.

Conferencia Este

MIAMI HEAT VS RIVAL A CONFIRMAR

Juego 1 : Domingo 17 de abril a partir de las 16:00 hs (ET) y 13:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Domingo 17 de abril a partir de las 16:00 hs (ET) y 13:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 2 : Martes 19 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de Fox Sports Sun y Bally Sports Sun.

: Martes 19 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de Fox Sports Sun y Bally Sports Sun. Juego 3 : Viernes 22 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Viernes 22 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 4 : Domingo 24 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Domingo 24 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 5 (en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Martes 26 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Sábado 30 de mayo sin horario ni TV confirmada.

BOSTON CELTICS VS BROOKLYN NETS

Juego 1 : Domingo 17 de abril a partir de las 18:30 hs (ET) y 15:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC.

: Domingo 17 de abril a partir de las 18:30 hs (ET) y 15:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC. Juego 2 : Miércoles 20 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Miércoles 20 de abril a partir de las 22:00 hs (ET) y 19:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 3 : Sábado 23 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Sábado 23 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 4 : Lunes 25 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de Yes Network.

: Lunes 25 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de Yes Network. Juego 5 (en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Domingo 1 de mayo sin horario ni TV confirmada.

MILWAUKEE BUCKS VS CHICAGO BULLS

Juego 1 : Domingo 17 de abril a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Domingo 17 de abril a partir de las 20:30 hs (ET) y 17:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 2 : Miércoles 20 de abril a partir de las 23:30 hs (ET) y 20:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Miércoles 20 de abril a partir de las 23:30 hs (ET) y 20:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 3 : Viernes 22 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC.

: Viernes 22 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC. Juego 4 : Domingo 24 de abril a partir de las 15:00 hs (ET) y 12:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC.

: Domingo 24 de abril a partir de las 15:00 hs (ET) y 12:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ABC. Juego 5 (en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Miércoles 27 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Viernes 29 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Domingo 1 de mayo sin horario ni TV confirmada.

PHILADELPHIA 76ERS VS TORONTO RAPTORS

Juego 1 : Sábado 16 de abril a partir de las 21:00 hs (ET) y 18:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN.

: Sábado 16 de abril a partir de las 21:00 hs (ET) y 18:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de ESPN. Juego 2 : Lunes 18 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Lunes 18 de abril a partir de las 22:30 hs (ET) y 19:30 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 3 : Miércoles 20 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV.

: Miércoles 20 de abril a partir de las 23:00 hs (ET) y 20:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de NBA TV. Juego 4 : Sábado 23 de abril a partir de las 17:00 hs (ET) y 14:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT.

: Sábado 23 de abril a partir de las 17:00 hs (ET) y 14:00 hs (PT) de los Estados Unidos a través de TNT. Juego 5 (en caso de ser necesario): Lunes 25 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Lunes 25 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 6 (en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada.

(en caso de ser necesario): Jueves 28 de abril sin horario ni TV confirmada. Juego 7 (en caso de ser necesario): Sábado 30 de mayo sin horario ni TV confirmada.

NBA Playoffs 2022: ¿Cómo ver los partido en Latinoamérica y España?

Para todo Latinoamérica, incluído México y Argentina, los partidos de los Playoffs de la NBA serán transmitidos a través de ESPN o Star+. Por otra parte, en España algunos de los juegos podrán seguirse mediante las distintas señales de Movistar+.

