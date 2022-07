Llegar a encontrar al jugador más parecido a Michael Jordan puede ser una tarea bastante fácil si se trate de ser catalogado como uno de los hombres grandes más dominantes en la historia de la NBA. Shaquille O’Neal eligió y no precisamente se quedó con LeBron James y Stephen Curry.

A pesar que hay más certezas que dudas sobre el gran impacto que han tenido LeBron James, longevidad y atletismo, y Stephen Curry, el máximo triplero en la historia, en la NBA, O’Neal no les vio las características para catalogarlos como el jugador más parecido a Jordan.

Shaquille O’Neal y Michael Jordan se enfrentaron en 11 juegos con cinco victorias para el ‘Big Diesel’ y seis para MJ. En estos duelos, el cuatro veces campeón de la NBA, tres títulos fueron con Los Angeles Lakers, promedió por juego un doble doble de 25 puntos y 14.1 rebotes.

Con la experiencia de jugar contra él y crecer viendo sus partidos en Chicago Bulls, O’Neal se decantó por un compañero que tuvo en los Lakers como el jugador más parecido a Jordan. Shaq y el protagonista de esta historia jugaron 461 partidos, ganaron 336 juegos y, además de obtener tres títulos, fueron considerados como uno de los dúos más temibles en la historia de la NBA.

Shaquille O’Neal reveló el jugador más parecido a Michael Jordan en la NBA

“¿Cómo es que el nombre de Kobe nunca se menciona? Creo que es una falta de respeto si me preguntas. Nadie, detenlo. Nadie (está cerca de Kobe). ¿Lo detendrías? No comparo a nadie con Mike (Michael Jordan), pero si tuviera que responder la pregunta, Kobe es lo más parecido a Mike. ¿Y hay alguien que sea ¿Cerca de Kobe? No ¿Dijiste que LeBron James es el mejor jugador de todos los tiempos? ¿Qué pasa con Michael y Kobe? ¿Vas a dejar pasar a Kobe así?”, dijo Shaquille O’Neal en una compilación de sus declaraciones que publicó la cuenta de Twitter @kobehighlight.