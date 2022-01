Uno creería que LeBron James es el líder en diferencial de puntos en Los Angeles Lakers, pero no. Son dos jóvenes que la rompen en la NBA 2021-22.

La temporada 2021-22 de Los Angeles Lakers no puede ser más loca e impredecible hasta el momento. La National Basketball Association (NBA) no descansa y los liderados por LeBron James tienen un problema de juego e identidad que todavía no pueden solucionar.

Además de James, los llamados a comandar la franquicia eran Russell Westbrook y Anthony Davis. El primero tiene un rol cada vez más chico ante la cantidad de pérdidas que sufre por partido, y el segundo está lesionado hace un buen rato y su físico lo hace poco confiable.

Ante esto, y contra todas las apuestas, surgieron los héroes inesperados. Ellos son Malik Monk y Austin Reaves, que de a poco se ganaron más minutos y confianza, al punto que el primero es titular y el segundo, un suplente fijo en la rotación de Frank Vogel.

Malik Monk y Austin Reaves, los líderes de Lakers

Así es, ambos jugadores son los líderes en la categoría de +/- o diferencial de puntos totales. Monk primero con 124 y Reaves segundo con 112. Para comparar: Bron tiene 26 y es el último con +/- positivo. El siguiente es Westbrook con -33.

Ambos tienen 23 años y casualmente los dos son nativos de Arkansas, donde jugaron baloncesto en la secundario e incluso llegaron a enfrentarse en una final estatal donde el colegio Cedar Ridge de Reaves venció a EPC de Monk. Ahora, son cruciales en un grande NBA.