Los rumores sobre la salida de James Harden de Brooklyn Nets crecen y según un periodista, el jugador se rindió cuando vio que no sería fácil conseguir el anillo.

La National Basketball Association (NBA) llega al momento de la temporada 2021-22 donde los intercambios son un frenesí que no para. James Harden, una de las figuras de Brooklyn Nets, es uno de los rumoreados a ser movido hacia Philadelphia 76ers.

El supuesto traspaso, que debería ser efectuado antes de la fecha límites de trade o deadline de este jueves 10 de febrero, sería centrado en la mencionada estrella de la franquicia liderada por Kevin Durant y Kyrie Irving y a cambio de un paquete que incluiría a Ben Simmons.

Para muchos periodistas, y como muchos de los reportes indican, la movida de La Barba hacia la franquicia rival es más una cuestión de tiempo que de posibilidad. El jugador tendría tomada la decisión de dejar a los blancos y negros para llegar a formar un temible duo con Joel Embiid.

James Harden se irá de Brooklyn Nets

El último reporte indica lo que todos ya suponen, y esa es la salida de Harden de los Nets. Sin embargo, esta no sería ahora a través de un intercambio. De acuerdo a Sam Amick, periodista de The Athletic, Philadelphia cree que Harden no renovará su contrato con los dirigidos por Steve Nash este verano.

Aunque sus chances de firmar al escolta una vez MVP de la NBA en el verano son reales, según el reportero en cuestión la franquicia que tiene como entrenador a Doc Rivers piensa que los Nets recapacitarán y harán el intercambio previo al final del periodo de traspasos.