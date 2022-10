En el mundo de los deportes la lealtad y fidelidad hacia un equipo puede correr peligro por ofertas tentadores y, aunque no deja de ser una profesión en la que la pasión puede pasar a un segundo plano para cumplir con la franquicia que te contrata, una leyenda de Los Angeles Lakers le dijo que no a Golden State Warriors en la NBA.

¡Y eso que renunció en los Lakers tras la primera temporada de LeBron James en el equipo de Los Angeles! Luego de una sequía de cuatro años, la más larga en la historia de la franquicia que llegó a seis temporadas, Earvin Magic Johnson llegó al club de sus amores en febrero de 2017 como presidente de operaciones.

A pesar que Magic Johnson hizo parte de los directivos de Los Angeles Lakers que propiciaron la llegada de LeBron James en 2018, el equipo californiano no logró regresar a los Playoffs mientras que la leyenda de la NBA era presidente de operaciones. Earvin terminó por renunciar a su cargo antes del último juego de la temporada 2018-19.

“Las cosas empezaron a ir en la dirección correcta. Y luego empiezo a escuchar, ‘Magic, no estás trabajando lo suficiente. Magic no está en la oficina’. Entonces, la gente de la oficina de los Lakers me decía que Rob Pelinka estaba diciendo cosas. Y no me gustaba que se dijeran esas cosas a mis espaldas. Que no estuve lo suficiente en la oficina y así sucesivamente. Entonces comencé a recibir llamadas de mis amigos fuera del baloncesto y esas cosas les decían fuera del baloncesto. Ahora está en los medios y así sucesivamente”, le dijo Earvin Johnson a ESPN el 20 de mayo de 2019 sobre su salida de los Lakers.

La leyenda de Lakers que estuvo a punto de ser dueño de los Warriors en la NBA

Unos años después de su salida de Los Angeles Lakers, Earvin Magic Johnson estuvo en el canal de YouTube Club Shay Shay, de Shannon Sharpe, y reveló la historia de cuando estuvo a punto de ser dueño de Golden State Warriors. ¡Le dijo que no por su amor al equipo californiano!