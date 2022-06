Hasta el próximo jueves 30 de junio, el base Russell Wesbrook tiene plazo para comunicarle a Los Angeles Lakers sobre si hará uso de la opción de jugador que posee en su último año de contrato, con un salario de $47.1 millones de dólares, de cara a la próxima temporada de National Basketball Association (NBA).

Es uno de los, apenas, ocho jugadores del equipo que tienen contrato vigente para el próximo certamen, junto con LeBron James y Anthony Davis, mientras los rumores son abundantes respecto a una salida del equipo en intercambio por otras figuras de la liga.

Parece una obviedad lo que vamos a decir, pero según dio a conocer el insider Adrian Wojnarowski, de la cadena ESPN, Westbrook ha tomado una decisión final respecto a su último año de contrato con los Lakers, donde finalmente no irá a la agencia libre de NBA.

La decisión de Westbrook: ¿Se queda en Lakers?



El reportero aseguró que el Brodie hará uso de su player option, por lo que la franquicia de California deberá pagarle su millonario sueldo, quedando con apenas $24 millones de dólares disponibles para poder firmar refuerzos para la próxima temporada.

Sin embargo, que Westbrook haya decidido quedarse en los Lakers, no le garantiza que efectivamente juegue junto a LeBron y Davis en la próxima campaña de NBA, ya que con esta decisión, será el equipo quien tenga el poder de decidir qué hacer con el jugador, si se queda o se va.

"No se dejen engañar. Russ es uno de los mejores jugadores que ha visto nuestra liga y todavía le queda mucho en ese tanque. No sé por qué la gente tiende a descartarlo y a pensar que ya no puede aportar", afirmó el nuevo entrenador lagunero, Darvin Ham.