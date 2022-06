¡Lo más duro no fue la derrota! A los aficionados de Golden State Warriors se les fue el aliento por unos largos segundos y al ver los gestos de dolor de Stephen Curry tirado en la cancha esperaron lo peor tras la derrota contra Boston Celtics en el Juego 3 de Finales NBA 2022.

Curry cerró los ojos, sintió un intenso dolor y recordó aquel juego Warriors vs. Celtics del 16 de marzo en el que Marcus Smart le cayó en el tobillo izquierdo y lo lesionó hasta el final de la temporada NBA 2021-22. Stephen regresaría para el primer juego de Golden State en Playoffs 2022.

Transcurría el último cuarto del Juego 3 de Finales NBA 2022 cuando Curry fue a pelear la posesión de un balón con Al Horford. Stephen se lanzó de cabeza y cuando creía que tenía la pelota llegaron los 109 kilos de peso del jugador de Boston Celtics y cayeron sobre la pierna izquierda de la estrella de Golden State Warriors. ¡Uh, qué dolor!

“Lo mismo que sucedió en marzo contra Boston, pero no tan malo”, afirmó Stephen Curry en conferencia de prensa luego de la derrota de los Warriors contra Celtics por 116 a 100 puntos. La ilusión de verlo en el Juego 4, viernes 10 de junio a las 21:00 ET, empezaba a crecer en los aficionados de Golden State.

Curry confirma si espera perderse por lesión el Juego 4 de Finales NBA 2022

“Estaré bien. Me atraparon debajo de Al Horford. Obviamente, tendré algo de dolor, pero estaré bien. Mirare cómo me siento mañana y me prepararé para el viernes”, afirmó Stephen Curry en conferencia de prensa sobre si espera perderse por lesión el Juego 4 Golden State Warriors vs. Boston Celtics de Finales NBA 2022.