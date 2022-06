A Draymond Green lo acusaron de romper el código de la NBA y no dudó en salir a responderle a la leyenda del Miami Heat. ¿Golden State Warriors y Stephen Curry lo apoyan?

La polémica surgió en medio de las Finales de Conferencia a manos de nadie más y nadie menos que uno de los jugadores más picantes de la NBA: Draymond Green. A los jugadores del Miami Heat no les gustó que los dieran por eliminados, acusaron al compañero de Stephen Curry en Golden State Warriors de romper los códigos y la respuesta no tardó en llegar.

Mientras que las Finales de la Conferencia Este estaba por jugarse el Juego 6 entre Boston Celtics y Miami Heat, los Warriors celebraban la clasificación a las Finales NBA 2022. ¿Quién sería el rival? Green no dudó en responderle esta pregunta a Shaquille O’Neal.

¡Boom! Estas declaraciones explotaron al interior del Heat y una leyenda como Udonis Haslem, tres veces campeón de la NBA, no dudó en acusar a Draymond Green de romper el código de la NBA. Acto seguido, Miami ganó el Juego 6 y logró llevar las Finales de la Conferencia Este hasta un séptimo partido.

Boston Celtics se impuso en el Juego 7 contra Miami Heat y será el rival de Golden State Warriors en las Finales NBA 2022. Sin embargo, no hay dudas que el mensaje de Green sirvió como motivación para Haslem, Jimmy Butler y compañía. Draymond tiene algo por decir al respecto y seguramente Stephen Curry no dudaría en apoyarlo así como cuando lo expulsaron en semifinales de Playoffs y le dio un abrazo al término del Juego 1 vs. Memphis Grizzlies.

Green le respondió a jugador del Heat que lo acusó de romper el código de la NBA

“Fue emocionante saber que la gente presta tanta atención a mis palabras y lo que digo. Guau. ¿Realmente vieron lo que tenía que decir y eso los motivó? Estoy mejorando en esto de la motivación. Eso es genial”, le dijo Draymond Green en tono irónico a Mark J. Spears, de Andscape, sobre la acusación de Udonis Haslem.