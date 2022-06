Tan solo pasó un juego más de las Finales NBA 2022 Golden State Warriors vs. Boston Celtics y Draymond Green volvió a estar en el ojo del huracán. El compañero de Stephen Curry no solo tuvo un mal partido, sino que los aficionados lo acusaron de querer lesionar a la estrella rival.

Green se mentalizó de no darle argumentos al entorno hostil que encontró en el estadio TD Garden, pero con una actuación de 2 puntos y seis faltas que lo sacaron del Juego 3 de Finales NBA 2022, hizo todo lo contrario y los aficionados de Celtics no pararon de abuchearlo.

¡Y eso no sería todo! Kendrick Perkins, excampeón de la NBA en 2008 y ahora analista de ESPN, liquidó al jugador de Golden State Warriors: “Parece que Draymond estaba más preparado para su podcast posterior al juego que para el juego real. Solo una observación, no me den importancia. Continuar…”

Los señalamientos en contra de Draymond Green tuvieron su punto máximo y más polémico cuando aficionados de la NBA lo acusaron de querer lesionar a Jayson Tatum con un video que llegó a más 6 millones de reproducciones en Twitter.

Video: Acusan a Draymond Green de querer lesionar a figura de Celtics en Finales NBA

Jayson Tatum tuvo que retirarse del Juego 3 de Finales de Conferencia Este, luego regresó al juego, por una molestia en el hombro derecho. La misma parte del cuerpo que Draymond Green tomó por la espalda y jaló. ¿Quería lesionarlo? Aquí, el video para que sean los aficionados los que juzguen.