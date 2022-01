Luego de una temporada 2021 marcada por la polémica desde su comienzo, el mariscal de campo Aaron Rodgers no pudo conseguir el objetivo de convertirse en campeón de la National Football League (NFL), quedando eliminado en Playoffs a manos de su bestia negra, San Francisco 49ers.

Tras todo lo que rodeó su campaña, desde su tardía llegada a los campamentos de entrenamientos, hasta el mentir públicamente sobre su inmunización contra el Coronavirus, existen tres alternativas muy claras respecto de lo que será su futuro en los emparrillados.

Así lo dejó en claro Rodgers en su habitual espacio semanal en el podcast de Pat McAfee, donde sostuvo que, a pesar de que le resta un año de contrato, deberá decidir entre continuar en Green Bay Packers, salir en busca de otro equipo para jugar en NFL 2022, o incluso, retirarse de la actividad.

Las tres rutas del futuro de Aaron Rodgers en NFL



"Todo está en la mesa. Hay cosas más propensas a suceder, de las que no hablaré. Lo más importante es, primero, mi compromiso por jugar, entrenar y todo eso; después, hay conversaciones con mi agente y Brian Gutekunst, luego veré los deseos del equipo y la mentalidad para tomar una decisión", sostuvo AR12 en la entrevista.

Lo que sí dejó en claro Rodgers en la charla es que no se tomará un año sabático para después volver a la NFL, asegurando que "algo que no haré, estoy 100% seguro, es retirarme y regresar un año después. No deseo hacer eso. No tiene sentido".