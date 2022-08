El corredor de New Orleans Saints, que enfrenta una suspensión de seis partidos por agredir a un hombre en una fiesta tras el Pro Bowl 2022, fue notificado de la acción por el legista Tony Buzbee.

En febrero de este año, el corredor Alvin Kamara, figura de New Orleans Saints, fue detenido por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, luego de golpear a una persona y enviarla al hospital, tras una fiesta luego del Pro Bowl 2022 de la National Football League (NFL), en donde participó.

Por este incidente, la competición estaría en condiciones de decretarle una suspensión en su contra por los seis primeros partidos de la próxima temporada, por violar la política de conducta personal; sin embargo, este castigo podría ser aún mayor para el jugador.

Esto, luego que el abogado del hombre atacado por Kamara, Tony Buzbee, el mismo que comandó las demandas de hasta 26 mujeres en contra de Deshaun Watson, y por las cuales fue multado con 11 juegos de suspensión y $5 millones de dólares, anunció la acción judicial contra el jugador de Saints.

Kamara será demandado por abogado que denunció a Watson



"Actualmente, las autoridades de Las Vegas están considerando cargos contra Kamara y los demás que participaron en la brutal golpiza. The Buzbee Law Firm se encuentra recopilando activamente información sobre la agresión y ha pedido que todos los testigos que tengan información se presenten. Se ha informado que la agresión fue captada por una cámara de seguridad", afirmó el legista que defiende a Darnell Greene, atacado por el deportista.

Sin embargo, Kamara no sería la única estrella de NFL demandada por Buzbee en este caso particular, ya que además, el libelo irá en contra de Chris Lammons, esquinero de Kansas City Chiefs, y otras personas que no fueron mencionadas en esta acción.