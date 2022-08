El empresario Jed York se refirió a la posibilidad de mantener, o no, al mariscal de campo en el equipo para la próxima campaña, pese a que el titular será Trey Lance.

La Pretemporada 2022 de la National Football League (NFL), nos ha dejado muy en claro que oficialmente ha comenzado la era de Trey Lance, como mariscal de campo titular en San Francisco 49ers, en desmedro del veterano Jimmy Garoppolo, quien parece estar más fuera que dentro del equipo.

De hecho, ha sido el propio entrenador en jefe, Kyle Shanahan, quien ha dejado en claro la opción de que el ex campeón del Super Bowl con New England Patriots, pueda ser traspasado previo a la próxima campaña cuando se recupere de su lesión en el hombro.

Sin embargo, todas esas intenciones dentro de los 49ers podrían quedar en nada, luego que el propietario del equipo, Jed York, le reconociera a Tim Kawakami, del The Athletic, que si bien respeta la opinión del estratega y del gerente general John Lynch, su deseo es que Garoppolo se quede en San Francisco para NFL 2022.

Dueño de 49ers sorprende a todos con decisión sobre Garoppolo



"He dicho esto antes, no puedes tener suficientes quarterbacks buenos; no voy a entrar en discusiones de roster y lo que John y Kyle quieren hacer, pero los apoyaré para que este equipo sea lo mejor posible", sostuvo el empresario, agregando que si bien vivió esta situación con Joe Montana y Steve Young en el pasado, la diferencia actual la hace el espacio salarial.

Consultado por sobre Garoppolo y su futuro para NFL 2022, el dueño de los 49ers respondió que "estamos felices de mantener a Jimmy y de tenerlo en el roster. Y si ese es el caso, entonces ese es el caso", recordando que si no es liberado antes del 10 de septiembre, le deberán pagar un salario esta temporada de $24.2 millones de dólares. Y sin jugar.