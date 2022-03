Luego de ganar el Super Bowl 2022 con Los Angeles Rams, Matthew Stafford ganaría unos millones que Tom Brady no ganó como salario en la NFL.

El grito de guerra fue claro: ¡Vamos por otro Super Bowl! Los Angeles Rams apostó por un equipo de estrellas para ganar el Súper Tazón 2022 y el objetivo se cumplió. La idea es retener a todos los jugadores estelares y una millonaria renovación para Matthew Stafford sería una de las prioridades. ¡Ni Tom Brady ganó esos millones!

Stafford tuvo una de sus mejores temporadas en la NFL durante el primer año con los Rams al lanzar 4.886 yardas, 41 touchdowns (igualó récord personal) y un 67.2 por ciento de efectividad en conversión de pases. El millonario contrato que le ofrecerían a Matthew tiene argumentos de peso.

Aunque no fue elegido como el MVP del Super Bowl 2022, Matthew Stafford no desentonó en la victoria frente a Cincinnati Bengals con 283 yardas, 3 touchdowns y 2 intercepciones. En vísperas que el quarterback tenga un voto de confianza, Jourdan Rodrigue del portal The Athletic, reveló los millones de dólares que Los Angeles Rams le darían al quarterback.

Si se trae la comparación con Tom Brady, el exquarterback de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers no ganó como salario una cifra cercana a la que Los Angeles Rams le darían a Stafford, ya que TB12 tuvo $23 millones de dólares en la NFL 2019 como el promedio de salario más alto de su carrera. Los US$25 millones que iba a ganar en los Bucs no se hicieron realidad por el retiro.

Ni Brady los ganó: Los millones que ganaría Stafford tras ganar el Super Bowl 2022

Según informó Jourdan Rodrigue, el nuevo contrato que Los Angeles Rams le ofrecería a Matthew Stafford ascendería a $45 millones de dólares por temporada. Un salario alto que no ganó Tom Brady durante 22 años en la NFL.