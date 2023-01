Uno de los grandes ausentes de los NFL Playoffs 2023 fue Green Bay Packers. Los liderados por Aaron Rodgers no clasificaron a Postemporada tras quedar en la tercera posición con ocho victorias y nueve derrotas en la División Norte de la Conferencia Nacional. ¿Fue la última temporada de A-Rod en los Empacadores? Todo parece indicar que así sería.

Los Packers tienen que tomar decisiones importantes de cara a la NFL 2023, ya que si mantienen el actual roster superarían el tope salarial por más de US$16 millones de dólares. Eso no es todo. La lista de agentes libres que Green Bay tendría que renovar para la próxima campaña son amigos de Rodgers: Randall Cobb, Marcedes Lewis, Robert Tonyan, Allen Lazard y Mason Crosby.

Aaron Rodgers renovó por tres años más con Green Bay Packers hasta el final de la temporada 2026, pero en la estructura que se utilizó, el quarterback y el equipo acordaron que el dinero que se le debe al mariscal de campo en el 2023, US$58.3 millones, está estructurado como un bono de opción que se puede ejercer del 15 de marzo hasta un día antes del primer juego de los Empacadores en la temporada regular NFL 2023. Hay tiempo para pensar en un intercambio.

El quarterback de los Packers apareció en ‘El Show de Pat McAfee’ y sostuvo que está "abierto a todas las conversaciones honestas y directas" con el equipo de Green Bay. Eso no fue todo. A la hora de hablar de un intercambio, Rodgers afirmó que “no me ofendería y no me haría sentir como una víctima”. ¿Qué piensan los Empacadores al respecto? Adam Schefter, de ESPN, lo reveló.

La decisión que Packers habría tomado sobre el futuro de Aaron Rodgers

A pesar que Aaron Rodgers sostuvo que cualquier narrativa sobre un intercambio no es más que una conjetura hasta que él decida cuál será su futuro, Adam Schefter, de ESPN, publicó la posición que tendría Green Bay Packers sobre el futuro de A-Rod.