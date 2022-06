Green Bay Packers busca aprovechar al máximo las últimas temporadas que le quedan a su mariscal de campo estrella, Aaron Rodgers, en la National Football League (NFL), pero también debe cumplir los deseos de otros jugadores. como sucedió con Davante Adams.

El receptor seleccionado en el Draft de 2014 ha sido sin duda alguna uno de los mejores jugadores en su posición en los últimos años, y el duo que formaba con AR12 era temible para las defensivas secundarias rivales. Sin embargo, ahora el QB deberá buscar otras opciones, porque Adams se fue a Las Vegas Raiders.

Aparentemente, el WR quería ir a la franquicia plateada y negra desde hace un par de años, y cuando llegó la hora de negociar una extensión de su contrato, finalmente se le concedió su deseo. Esto se debía a que quería jugar junto con Derek Carr, con quien tiene una relación muy cercana desde que fueron compañeros en Fresno State.

La opinión de Rodgers sobre Davante Adams

A pesar de esto, Rodgers no tiene ningún tipo de resentimiento. "Amo a Davante. Estuve decepcionado obviamente, pero no voy a ponerme en su camino mientras da su próximo paso. No cambiará nuestra amistad", comenzó diciendo A-Rod en el primer día del minicamp.

"Realmente le deseo lo mejor, a veces lo dices por decir, pero realmente se lo deseo. Lo amo como un hermano y agradezco todo lo que logramos juntos. Decepcionado de no poder terminar juntos, pero absolutamente cero animosidad, nada más que amor por él", concluyó.