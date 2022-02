En la misiva donde comunicó su salida definitiva del fútbol americano, el mariscal de campo no hizo mención alguna de la franquicia con la que estuvo 19 años y ganó seis Super Bowl.

Tom Brady no menciona a New England Patriots en carta donde anuncia su retiro de NFL tras 22 temporadas

Ya es oficial. A través de sus redes sociales, el mariscal de campo Tom Brady anunció su retiro definitivo de la National Football League (NFL), luego de 22 temporadas y siete títulos de Super Bowl conseguidos con dos equipos: Tampa Bay Buccaneers y New England Patriots, equipo donde estuvo por casi dos décadas.

Reconocido como el mejor jugador en la historia del fútbol americano, el nacido en San Mateo, California, cimentó su legado en la franquicia de Massachusetts, que lo eligió en el puesto 199° en la sexta ronda del Draft de 2000 y lo convirtió en el más ganador de todos los tiempos.

Sin embargo, llamó poderosamente la atención que en su carta de despedida, publicada en Instagram, Brady no hiciera una sola mención a los Patriots, es más, a quien dedicó emotivas palabras fue a los Buccaneers, equipo donde sólo estuvo por dos temporadas de NFL.

¿Por qué Brady no menciona a los Patriots en su retiro de NFL?



"A mis compañeros de equipo de los Bucs en los últimos dos años, los amo muchachos y me ha encantado ir a la batalla con ustedes; han cavado tan profundo para desafiarse a sí mismos, y eso me inspiró a despertarme todos los días y dar lo mejor de mí. Siempre estoy aquí para ustedes y quiero verlos continuar esforzándose para dar lo mejor de sí mismos. No pude ser más feliz con lo que logramos juntos", manifestó el quarterback en su anuncio.

No deja de llamar la atención la omisión que Brady realizó de su etapa con los Patriots, con los que estuvo durante 19 años, donde ganó seis Super Bowl, cuatro trofeos al Jugador Más Valioso de las Finales de NFL y tres premios MVP, mas habrá que esperar de su propia boca una explicación al respecto.