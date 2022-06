El 13 de marzo del 2022, 40 días después de haber anunciado públicamente su retiro de la National Football League (NFL), tras 22 temporadas, Tom Brady revertía su decisión y confirmaba su vuelta a Tampa Bay Buccaneers para la campaña 2022, donde jugará con 45 años de edad.

Si bien públicamente había señalado el mariscal de campo sobre su cambio de postura, de que todavía tenía ganas de ver acción en el emparrillado, durante su participación en el desafío de golf llamado The Match, aprovechó la instancia para realizar una confesión sobre su regreso.

Luego de la victoria que consiguió junto a Aaron Rodgers, ante la dupla de Patrick Mahomes y Josh Allen, Brady explicó las razones por las cuales revirtió su decisión de retirarse y volver a los Buccaneers para NFL 2022, apuntando nada menos que a la Agencia Libre.

La confesión de Tom Brady sobre su regreso a NFL



"En esta etapa, es 55 por ciento sí, 45 por ciento no. No estaba totalmente seguro, esa es la realidad. No es que no estuviera 100 por ciento comprometido, es solo que al comprometerme fue como ‘Está bien, aquí vamos’. Es como correr un maratón, no puedes decidir dos semanas antes correr un maratón. Llegamos a la agencia libre y sentí un poco de presión para hablar con el equipo y la organización y todo funcionó", partió señalando el quarterback.

Consultado por si estaba preparado en febrero pasado para su retiro de NFL, Brady reconoció que "parcialmente, sí. Cuando tenía la edad de Mahomes y Allen y me preguntaban si jugaría el próximo año diría que había un 100 por ciento de posibilidad de hacerlo. Creo que conforme he envejecido eso ha cambiado porque tengo otras responsabilidades".