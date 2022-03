Colorín colorado el misterio se ha acabado. No alcanzaron a pasar más de dos meses desde el anuncio del retiro de Tom Brady de la NFL y el quarterback cambió de decisión, volverá a jugar en los emparrillados y ya anunció en qué equipo jugará en la temporada 2022.

Desde el primer instante que Brady hizo oficial el retiro empezó la especulación sobre un posible regreso a la NFL. Incluso, se instaló el rumor que podía firmar un contrato de un día para retirarse en New England Patriots. Esto se desmintió, pero TB12 sí volverá a los emparrillados.

La llama competitiva de Tom Brady que lo llevó a ser el quarterback más ganador de la NFL con siete títulos en el Super Bowl no se apagó y luego de compartir unas buenas vacaciones con la familia decidió salir del retiro para volver por una temporada más.

Con equipos interesados en firmar a TB12, Tampa Bay Buccanneers ya le dejó en claro a toda la liga que no está dispuesto a intercambiar a Tom Brady. El quarterback tiene las puertas abiertas para jugar su temporada 23 en la NFL en el equipo que anunció de manera oficial.

Tom Brady sale del retiro y anuncia que jugará con los Bucs en la NFL 2022

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG”, publicó Tom Brady para anunciar que jugará con Tampa Bay Buccaneers en la temporada NFL 2022.