El mariscal de camppo reveló qué sintió y pensó cuando su exitosa carrera con en New England Patriots llegó a su final.

Se salvó Buccaneers: Lo que pensó Tom Brady cuando New England Patriots lo dejó en libertad

Muchos penasron que la carrera de Tom Brady en la National Football League (NFL) estaba acabada cuando se desvinculó de New England Patriots, sin embargo, solo fue el comienzo de una nueva historia en otra institución.

Tampa Bay Buccaneers apostó por el veterano quarterback sin pensarlo dos veces. TB12 llegó a un equipo que no sabía lo que era levantar el trofeo Vince Lombardi desde 2003, y tan solo bastó una temporada para volver a estar en lo más alto.

La competitividad que se armó tras la llegada del mariscal de campo se evidenció desde el primer momento. Los 'Bucs' le dieron un nuevo giro a la Conferencia Nacional, y ahora, están por escribir el tercer capítulo de su libro con Brady como protagonista principal.

Tom Brady, claro y directo

Para Tom Brady no debe haber sido sencillo despedirse de tanta historia en New England Patriots. Sin embargo, el jugador quería más, deseaba ganar otro anillo y lo consiguió. Su historia sobre los emparrillados de la NFL aún no termina.

Lo que parecía un final terminó siendo un comienzo, y justamente, en la serie Man in the Arena: Tom Brady, el quarterback reveló qué sintió cuando los 'Pats' lo dejaron en libertad, pero más que pensar en New England, el mensaje se dirigió al resto de la liga.

"Si eres otro equipo y no estás interesado en tenermo com tu mariscal de campo, es como, ¿Qué demonios está mal contigo?", apuntó Brady ante la búsqueda de una nueva organización a la cual representar.