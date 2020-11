13 años después, apareció uno de los hinchas que más ama a Maradona

Lo viste una y mil veces. Conocés su voz de memoria. Pero si te lo cruzás por la calle, es imposible que te des cuenta que es él.

Porque el tiempo pasó para Cristian Leguizamón como lo hace para todos. Y nada tiene que ver con aquel joven que en noviembre de 2007 salía en cámara.

"El más grande, ¿quién va a ser el más grande? El Diego, papá. Mirá me llenan (los ojos de lágrimas), mirá, mirá. Se me caen las lágrimas. El Diego loco, el Diego. El Diegote. Ese es el más grande de toda la vida, de toda la historia. Acá papá, acá chabón. Yo te llevo en el alma, loco. Este se la jugó por Argentina", dijo para desde ese entonces, hacerse viral una y otra vez.

En 2020, su video seguía lleno de vida. Y tras la muerte del ídolo máximo, Paso a Paso lo encontró y le brindó su micrófono para poder expresarse.

"La traté de llevar como pude y a cada rato se me escapa una lágrima. Se me murió una parte de mi vida. Me salió del alma. Eran las siete de la mañana con un par de cosas encima y me salió del corazón. Se me murió el Diego, loco. Yo soy maradoniano de corazón. ¿Qué más te puedo decir? Trece años pasaron de eso, estoy canoso pero el sentimiento sigue igual. Me salió del alma y del corazón", dijo.

Y cerró: "Que haya visto mi video es un orgullo nacional mío. Que el loco esté mirando mi video y se caga de risa... 'Este está loco', debe decir Diego. Sí, pero loco por vos. Estoy loco por vos como todo el mundo está llorando por vos, me partió el alma".

