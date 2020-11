Ruggeri sobre Maradona: "Me arrepiento de una sola cosa"

No hay duda alguna de que Oscar Ruggeri entra en el podio de las personas que más amor sentían por Diego Armando Maradona.

Desde que el astro dejó este mundo, el 'Cabezón' se mostró muy conmovido y nos regaló varios momentos de lindas palabras dedicadas al '10'.

En ESPN F90, ya con la noticia un poco más procesada, se soltó y reveló la única cosa que le quedó pendiente con el ídolo máximo en vida.

"El otro día le decía a los muchachos, que me arrepiento de una sola cosa. Se acuerdan cuando yo les conté que fui a ver a Grondona y me dijo que vuelva a la tarde. Debería haber ido a la tarde", comentó.

La referencia es al momento en el que Maradona era DT de la Selección Argentina, y pasaba por un momento complicado en cuanto a los resultados.

"Yo tendría que haberme metido en el predio, estando con él, ayudándolo, si él me había dicho que vaya ahí, él me eligió, no me metía porque sí. Yo me tenía que haber metido, sin echar a nadie, él me dijo que quería que esté con él, que le hable a los defensores. Ahora que pasaron tantas cosas, te digo que fuí un boludo", siguió.

#ESPNF90 �� | ARREPENTIDO



De todo lo que vivió junto a Diego Maradona, el Cabezón Ruggeri se arrepiente de una sola cosa. pic.twitter.com/9kXrkjbRwQ — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

Y cerró: "Si iba, le decía que estaba ahí, quería estar con él, que lo iba a ayudar, que me diga qué tenía que hacer, si él era el entrenador. Quién iba a ir a sacarme de ahí, dirigentes, como es él que mandaba, hoy lo digo, por qué no, porque me pasó esa sensación, de que soy un boludo, ahí tenía que haber estado. Lo demás yo disfruté, nos hizo feliz de verdad".

Lee También