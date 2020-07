A Trueno le nombraron a One Direction y explotó en vivo: "Que vengan los 5 y los cag..."

El 23 de julio será siempre un día especial para Trueno, uno de los artistas jóvenes más importantes del país.

Quien es también el actual campeón nacional de la Batalla de los Gallos lanzará hoy su primer disco de estudio.

Tras posponer la publicación de Atrevido por la cuarentena, el de La Boca finalmente hará hoy su gran presentación.

Ayer, el joven realizó un vivo en Instagram -que contó con la presencia estelar de Nicki Nicole- en donde le recordaron que el lanzamiento coincide con el aniversario número 10 de la fundación del grupo británico One Direction.

El campeón de la FMS leyó el comentario de una fanática y explotó en vivo: "Mañana 8PM Mateo les arruina el aniversario a los One Direction. ¡Qué no! Qué vengan los 5 One Direction contra 78 mil pibes acá los cag... a piñas. Corta. Yo no sabía que era el aniversario de nadie. Mañana 23 es mi disco, de Trueno, de Nicki y se van todos a la m...", dijo en el directo.

wuacho 78 mil personas contra millones de fans no lo creo che, mal día elegiste además las nenas de 12 y 13 años no van a ayudarte pic.twitter.com/37wAqUuwGV — Araceli Duarte (@araduartegram_) July 23, 2020

Su álbum contará con 10 canciones, incluyendo colaboraciones con Wos, Alemán y Bizarrap.

