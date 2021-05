Green Bay Packers insiste en su postura sobre el futuro de Aaron Rodgers

Pasan los días, las semanas y todavía no existe una definición clara respecto al futuro del mariscal de campo Aaron Rodgers para la temporada 2021 de National Football League (NFL), aunque para los Green Bay Packers su postura no se mueve de posición.

Así lo dejó en claro su gerente general Brian Gutekunst, quien según dio a conocer The Athletic, "todavía se mantiene firme en la postura de que no cambiará" al Jugador Más Valioso del certamen 2020, aunque esa dinámica podría variar en un plazo no menor a 36 horas.

Lo anterior, porque en caso de que los Packers estén finalmente dispuestos a intercambiar a Rodgers, de hacerlo a partir del próximo miércoles 2 de junio, liberarían $16.05 millones de dólares en espacio en el tope salarial para esta temporada de NFL, aunque podría perder $21.152 millones por lo que debería percibir el quarterback.

Mientras todo esto ocurre, el veterano jugador de 37 años se la pasa de lo lindo en Hawaii, disfrutando de sus vacaciones en compañía de su prometida, la actriz Shailene Woodley, y muy lejos de participar en los entrenamientos voluntarios de pretemporada.

Pero será cuestión de días, para que este 2 de junio Rodgers adopte una de estas dos posturas. La primera, que Rodgers sus sentimientos sobre Gutekunst y juegue por el dinero, sus entrenadores, sus compañeros de equipo y los fanáticos de los Packers.

La segunda, más radical, sería que el mariscal de campo se mantenga firme en su propia postura de no jugar para Green Bay y seguir costándose dinero mientras se pierde las prácticas del campo de entrenamiento, juegos de temporada regular y otros equipos eventos por los que podría llegar a ser multado.

