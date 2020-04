Alberto Fernández confirmó que la cuarentena no terminará el 13 de abril

El jueves 19 de marzo, Alberto Fernández habló en cadena nacional para confirmar que el viernes a las 0 horas iba a empezar a regir la cuarentena obligatoria a la que todavía hoy Argentina está confinada. Igualmente, ese día había anunciado que el período era hasta el 31 de abril, pero cuando llegó esa fecha se estiró nuevamente hasta pasada la Semana Santa de abril. ¿Y hoy? Sí, nuevamente prolongó el aislamiento y por tiempo indeterminado.

En una entrevista con Canal Trece, el Presidente de la Argentina descartó que la cuarentena finalice el próximo lunes como estaba pactada. Asi también dejó en claro que los controles serán más estrictos para evitar incumplimientos por parte de ciudadanos. Aunque el curva todavía no se ha descontrolado en el país, por otra parte aclaró que esperan semanas más difíciles respecto al coronavirus.

"No hay ningún levantamiento de la cuarentena. En los centros urbanos vamos a estar mucho más estrictos porque vemos cierto relajamiento que nos preocupa", aseguró. En el país ya han habido más de 1700 casos de COVID-19 y lamentablemente ya tuvimos 60 víctimas fatales. Igualmente, en comparación a países sudamericanos como Ecuador y Brasil, la situación todavía no está en su pico máximo de infectados.

Alberto Fernández en @arribaarg: “La cuarentena debe seguir. No hay ningún levantamiento: en los centros urbanos seremos más estrictos". — Arriba Argentinos (@arribaarg) April 8, 2020

"No podemos tener una recaída: todo el esfuerzo hecho es muy importante. Estamos en una pandemia y estamos tratando de hacer lento el contagio para poder atender la salud de todos, pero nos estamos preparando para momentos más difíciles, para más contagios", aseguró Alberto Fernández, quien hace semanas atrás dijo que el curva de picos máximos por coronavirus iba a ser a principios de mayo.

Por último, finalizó: "Flexibilizar la actividad económica significa tanto como liberar el transporte público, y es el principal foco infeccioso. Lo que más me preocupa es la salud de los argentinos. Eso no quiere decir que no me preocupe la economía. Ahora necesito que se cuiden y les garantizo que voy a hacer todo lo necesario para que las empresas no cierren ni dejen sin trabajo a los argentinos".

Lee También