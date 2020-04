Amanda Nunes define qué hará cuando termine su carrera en UFC

En los últimos años, hemos sido testigo de cómo grandes campeones de artes marciales mixtas han decidido cambiar de disciplina y probar suerte en la lucha libre profesional, como es el caso de Ronda Rousey y el mexicano Caín Velásquez, siendo el caso más exitoso el de Brock Lesnar, que ha sido campeón en UFC y WWE.

En los últimos días se ha conocido de una figura del octágono que le gustaría dar el paso hacia los encordados, y se trata de la actual campeona de Peso Gallo y Peso Pluma de UFC, la brasileña Amanda Nunes, que en su carrera ha logrado vencer no sólo a Rousey, sino que también a Shayna Baszler, quien actualmente trabaja para la compañía de entretenimiento deportivo.

La Leona es la primera mujer en ostentar dos títulos de campeón (Foto: UFC)

La multicampeona fue entrevista por Sports Illustrated, respecto de sus últimas publicaciones en las redes sociales, donde mostró su triunfo ante Baszler, asegurando que "ese fue un gran momento en mi carrera y no se trata de mostrarle a la gente que la lastimé, es un recordatorio de creer en mi entrenador. Mi entrenador en ese momento quería que la dejara caer con la patada en la pierna, y eso es lo que sucedió".

Consultada por si vislumbra en un futuro seguir los pasos de otros peleadores que fueron contratados por WWE, la Leona, que estaba programada para pelear en el próximo evento UFC 249 ante su compatriota Florencia Spencer, pero que no ocurrirá, de momento, por lesión, señaló enfática que "no en este momento, pero tal vez más tarde cuando me jubile. Estoy abierta a eso, ¿por qué no? Podría probar algo nuevo".

