Antonio Brown está mucho más cerca de la NFL de lo que creíamos.

El gran fiasco de Antonio Brown en 2019 parece no tener fin, con el receptor recurriendo a Twitter para disparar hacia todos lados y un escándalo por abuso sexual en el centro de la escena.

Además de las denuncias, el jugador había pedido irse de los Pittsburgh Steelers e hizo todo lo posible para dejar los Oakland Raiders. Una vez cortado, llegó a los New England Patriots, donde jugó su único partido en el año antes de que lo volvieran a soltar por el escándalo que ahora está en manos de la Justicia.

Además de su situación judicial, la NFL está llevando a cabo su propia investigación y parece estar cada vez más cerca de concluir. Según Mike Freeman, de Bleacher Report, la sanción para el receptor iría desde “al menos seis juegos” hasta una temporada completa. La liga no solo está evaluando las denuncias de abuso, sino también los mensajes intimidatorios que el propio Brown envió a una de las denunciantes.

De cualquier manera, su calidad técnica y habilidad parecen pesar más en la balanza que la gravedad de una acusación como la que se le hizo. Ni hablar de sus explosivas actitudes tanto en los Raiders, antes del escándalo, como luego de que los Pats lo dejaran ir, acudiendo a Twitter sin medir las consecuencias de sus mensajes.

Freeman también reveló que hay, al menos, 20 equipos interesados en contratar a Brown una vez que la NFL termine la investigación. Al parecer, de los equipos que están peleando por el Super Bowl, Belichick y los suyos son los únicos que no lo contratarían. Además, “todos los equipos” irían tras sus servicios si el ex número 84 no estuviera tan activo en las redes sociales.

