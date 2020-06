Antonio Brown y el mensaje que presume su vuelta a la NFL

Antonio Brown continúa siendo agente libre, a pesar de la infinidad de rumores que lo vincularon con diferentes equipos desde su salida de New England Patriots. El jugador más polémico de la NFL, de igual manera, mantiene las esperanzas puestas en firmar un contrato antes del comienzo de la próxima temporada.

El viernes se dio a conocer el fallo judicial sobre el incidente que tuvo el receptor abierto en enero de este año, sobre la acusación de robo y asalto en California. Brown no fue condenado por ninguna conducta delictiva, razón por la cual las puertas de la NFL comenzaron a abrírseles nuevamente.

Evidentemente el jugador de 31 años tiene en mente seguir demostrando sus grandes dotes ofensivos en el emparrillado, sitio donde se desenvuelve prácticamente mejor que nadie en su posición. Por eso, publicó un claro mensaje en Instagram en alusión a un posible retorno.

AB posteó, en su cuenta personal de Instagram, una imagen que muestra una edición de él mismo utilizando sus propios uniformes anteriores. Eso no es todo, ya que adjuntado a la publicación escribió: "Big 4X Soon #CallGod". La referencia es clara, no puede faltar mucho para una cuarta franquicia.

Desde su comienzo como agente libre, a Brown se lo pudo ver entrenando con distintos quarterbacks para no perder el rito, entre ellos Lamar Jackson, de Baltimore Ravens.

