Ayala sobre Gallardo: "¿Cómo no va a tener capacidad para la Selección Argentina?"

Es algo que todos los argentinos pensamos. Que en algún momento de su carrera como DT, Marcelo Gallardo debería agarrar la Selección Argentina.

Después de todo lo que demostró al frente de River, ver qué es lo que puede lograr el Muñeco en el conjunto Albiceleste genera mucha ilusión.

Y comparte esta postura Roberto Ayala, quien hoy en día cumple su función de ayudante de campo de Lionel Scaloni.

Cuando en diálogo con Diario Olé fue consultado por dicha posibilidad, no dudó: "Cómo no va a tener capacidad un técnico que ya tiene un cierto recorrido, que está en un club grande y que ganó cosas importantes".

"A nosotros nos tocó al revés: estar en el lugar que tal vez te toca con más bagaje", contó sobre su caso puntual, pero aclaró: "Eso no quiere decir que no tengas capacidad para estar ahí. Que no hemos vivido tantos partidos como entrenador, que no hemos tomado tantas decisiones, sí, pero hay capacidad de trabajo y de explicar lo que querés hacer".

Más allá del respeto por el técnico del Millonario y su recorrdio, explicó: "Es muy diferente el trabajo de Selección al de un equipo. Pero a Gallardo obvio que lo veo, porque lo avalan sus títulos, su forma de ser, de pensar y de ver el fútbol".

