Bad Bunny tiene la solución a todo esto: volver a empezar el 2020

La pandemia generada por el coronavirus tiene al mundo entero completamente movilizado.

Varios países, incluso, han decretado ya la cuarentena obligatoria y salir a las calles puede significar cárcel.

En Puerto Rico la cosa también está jodida. Y todo eso llevó a Bad Bunny a una reflexión que nos llamó mucho la atención.

El artista tomó su cuenta de Twitter y, literalmente, ¡pidió que se reinicie el 2020!

"Si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares", asegruó El Conejo Malo, quien hace algunas semanas lanzó su segundo disco YHLQMDLG.

si este año no mejora, propongo que cuando acabe lo volvamos a empezar, o sea, como si este no hubiera contado. Merecemos un 2020 digno. Ademas no soportaría ver las olimpiadas cada cuatro años en numeros impares. — �� (@sanbenito) March 25, 2020

Cabe recordar que el Comité Olímpico Internacional decidió postergar los Juegos Olímpicos hasta el 2021 para prevenir contagios. ¡Te queremos, Bad!

