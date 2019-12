Bomba: la oferta irrechazable de Yankees por Josh Hader

Para nadie es un secreto que la principal prioridad de los New York Yaknees para este año es el refuerzo desde la lomita, por lo que volcaron todos sus esfuerzos en firmar rápidamente a Gerrit Cole.

Sin embargo, Brian Cashman y compañía aún no están satisfechos y, tras la salida de Dellin Betances, se han puesto al estelar Josh Hader entre ceja y ceja. No obstante, los Milwaukee Brewers no darían su brazo a torcer.

Y es que, ya que los Yankees no incluían al prospecto Deivi García en ninguna oferta por Hader, todo parecía indicar que el serpentinero ya no llegaría al Bronx. Ahora, sin embargo, parece que realizaron una oferta casi imposible de rechazar.

New York Yankees news, rumors: Clint Frazier, Miguel Andujar trade pieces for Josh Hader - Empire Sports Media https://t.co/Fg1NyV8Ikj pic.twitter.com/kScFHZo0ny — NY Yankees News (@YankeesNewsFeed) December 29, 2019

De acuerdo con los reportes, los Bombarderos del Bronx estarían dispuestos a cambiar a Miguel Andújar y Clint Frazier por Hader, dos jóvenes con mucho futuro por delante y una ofensiva notable.

De aceptar la oferta, los Yankees se harían con los servicios de un lanzador que tuvo efectividad de 2.62 y 138 ponches en 75.2 entradas de acción y seguirían consolidándose como candidatos a la Serie Mundial.

