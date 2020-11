Vencer a Los Angeles Lakers: la razón por la que James Harden quiere ir a Brooklyn Nets

James Harden no es agente libre, pero es buscado por múltiples franquicias NBA. El amor por Houston Rockets se rompió y algunos equipos hicieron ofertas, entre ellas Brooklyn Nets. Sin embargo, Houston decidió rechazar cada una de ellas ya que entendían que ninguna era lo suficientemente justa como para dejar ir a su mejor jugador.

Una de las fuertes versiones cuando los Nets se interesaron en Harden, era que habían realizado una oferta, pero la misma no fue contemplada porque los Rockets habían pedido a Kyrie Irving o Kevin Durant. Lógicamente, Brooklyn no quería saber nada al respecto, pero eso no impidió que sigan intentando.

Brooklyn Nets es el destino favorito de James Harden y Stephen A. Smith reveló la razón fundamental. Junto a Kyrie y Durant, serían uno de los pocos equipos que podrían vencer a Los Angeles Lakers, quienes estuvieron muy activos en la agencia libre y han firmado a jugadores muy interesantes de cara a la siguiente temporada.

James Harden quiere jugar en Brooklyn Nets

“Si eres James Harden, debes querer ir a Brooklyn por una razón por encima de todas las demás: tu oportunidad por el título no está en Houston. No tienes ninguna oportunidad; no están derrotando a los Lakers, no están derrotando a los Clippers, probablemente no derrotarían a Denver o Dallas. Esa es la forma en que lo veo. Y aunque Philadelphia 76ers fuera una posibilidad y una opción, todavía son relativamente jóvenes en ciertas posiciones”, comenzó opinando Smith en ESPN.

Luego, el periodista dejó claro que el Brooklyn es el mejor destino de La Barba: “¿Cuál es tu mejor oportunidad para ir tras los Lakers? Para armar un Big 3, un Kyrie y KD con James Harden, porque ciertamente no los vencerás en el interior; tienes que sacarlos afuera y destruirlos de esa manera, empujando la pelota hacia la cancha y disparando tiros perimetrales. Esa es tu única oportunidad de vencer al equipo de Los Angeles Lakers y solo hay un equipo que podría hacerlo. Eso sería Brooklyn si James Harden fuera allí".

