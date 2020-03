Desde que se descubrió la trampa que realizaban los Houston Astros robando señales a los lanzadores rivales, el equipo se ha ganado el repudio y desprecio de prácticamente todas las fanaticadas del mundo beisbolero.

Sin embargo, un escándalo de este calibre no ha tenido las consecuencias que podrían esperarse por parte de la comisión disciplinaria de Major League Baseball, que otorgó inmunidad a los jugadores para que colaboraran con la investigación.

Ken Giles, campeón con los Astros de Houston, se dijo dispuesto a regresar el anillo de campeonato tras el robo de señas que ha manchado su título. #HechosAM — Hechos AM (@HechosAM) March 3, 2020

No obstante, Ken Giles, ex lanzador del equipo, se mostró completamente indignado y consternado por la trampa que realizaban sus compañeros a la ofensiva, por lo que incluso ofreció devolver su anillo:

"No sabía nada de nada. Me pegó bastante el saber que todo eso sucedía mientras yo estaba ahí. No tenía idea, nada de nada. Quedé realmente sorprendido cuándo leí el reporte del comisionado. Cualquier cosa que me pidan, lo aceptaría, incluso regresar mi anillo de Serie Mundial. Ésto simplemente duele, si lo quieren de vuelta está bien, se tiene que hacer para que todo sea honesto. El daño ya está hecho", sentenció el serpentinero.

Ken Giles: Class act. Role model. American hero. pic.twitter.com/bXG0y5iFnD — Kyle ⚾️ (@KyleNYY) March 2, 2020

Han sido muchos los que han pedido a los Astros devolver su título ya que la liga se rehúsa a arrebatárselos, pero hasta ahora, tan solo Giles se ha mostrado verdaderamente dispuesto a hacer lo más justo.

