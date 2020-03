Cavenaghi dijo que Boca "hace mucho no gana cosas importantes" y los hinchas se re calentaron

Se viene una definición apasionante de la Superliga Argentina, con Boca y River peleando frente a frente.

El Millonario llega puntero con una unidad de ventaja sobre su eterno rival, y debe ganar en la última fecha si quiere no depender de nadie para gritar campeón.

Quien analizó este final de campeonato es Fernando Cavenaghi, que mucho sabe de ganar títulos con el club de Núñez.

En diálogo con TNT Sports, explicó: "Es importante cómo llega cada equipo, hay estadísticas que marcan que a River le va mejor de visitante que de local, y que Boca viene en una remontada importante, jugando mejor. Pero esto es una final, un partido".

Después de contar que le tienen mucha fe al grupo que dirige Marcelo Gallardo porque "ya demostró muchas veces de qué es capaz", el delantero hizo enojar a varios hinchas del Xeneize.

Pasa que el periodista Martín Costa preguntó quién tenía más por perder, y el Torito respondió: "No me hagas entrar en polémicas. Con todo lo que está viviendo estos años, y todos los enfrentamientos entre sí, es un error querer pensar o instalar que River tiene más por perder. Se le pone más presión porque a Gallardo no le tocó ganar el torneo local, pero ganó 2 Libertadores, jugó 3 finales. River viene de hace 5 años ganando absolutamente todo, la presión la tenés y querés salir campeón, pero qué sería entonces para Boca, que hace mucho tiempo no gana cosas importantes. Sería peor".

Los fanáticos del equipo que dirige Russo estallaron en las redes sociales, y le dejaron varios mensajes al goleador que seguramente no querrá leer jamás.

