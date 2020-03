En las redes sociales la gente no se controla. Se meten en la vida privada de las personas como estuvieran en su derecho de hacerlo. Usuarios, generalmente anónimos, acusan muchas veces sin fundamento a figuras públicas.

Esto le sucedió el último domingo a Coki Gonzales. Por lo general, este periodista no responde a los señalamientos, sin embargo la insistencia fue tal que reaccionó.

Todo comenzó con un recuerdo del periodista. Hizo referencia a su pasado y le sacaron que Carlos Alberto Navarro había deslizado que él usaba drogas.

No sólo lo dijo sin pruebas (porque no las tiene) fue muy cobarde al sólo deslizarlo y no decir las cosas de frente. Un pobre tipo — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) March 2, 2020

"No sólo lo dijo sin pruebas (porque no las tiene) fue muy cobarde al sólo deslizarlo y no decir las cosas de frente. Un pobre tipo", respondió primero. Después, invitó a los que le respondían a hacerse un examen toxicológico: "Haz una chancha con todos los estúpidos que me joden con eso".

Hola Brian Cooper. A ver todos estos laboratorios de prestigio están por mi casa elige uno y vamos para hacerme un toxicológico y si deseas el de pelo que se saca de toda la vida avísame y si no puedes pagarlo haz una chancha con todos los estúpidos que me joden con eso. Avísame pic.twitter.com/qWtGXVSpOb — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) March 1, 2020

"En que laboratorio te hacemos análisis de eses para comprobar que eres mas cagon que Waldir", le tiró uno de pronto. El comunicador ahí sí explotó: "En el mismo donde tu mamá te defecó".

Así, se la pasó el domingo Coki Gonzales en Twitter: discutiendo y peleando con usuarios que lo acusaban. Él, igual, siguió en lo suyo: viendo y hablando de fútbol.

En el mismo donde tu mamá te defecó — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) March 1, 2020

