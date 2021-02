"Conchán": Jean Ferrari le mandó chiquita a Rosana Cueva por criticar el vacunagate

El Perú ha vivido en la última semana un nuevo escándalo político. Funcionarios públicos, entidades privadas, empresarios, doctores e incluso familiares de periodistas aparecieron en el llamado vacunagete.

Un grupo de casi 500 personas se vacunaron clandestinamente y despertaron la indignación de la población peruana que hoy se está muriendo masivamente por falta de oxígeno y, por supuesto, medicamentos.

Una de las que apareció en esa lista fue nada menos que la hija de Rosana Cueva. Si bien la periodista se justificó en las redes, siguió siendo cuestionada por su rol como una de las periodistas más conocidas del país y su vínculo con el selecto grupo vacunado.

Irá a la playa conchan?? — Jean Ferrari (@jferrari5) February 22, 2021

Este domingo, entonces, como si no pasara nada, la conductora comenzó a criticar a los funcionarios vacunados. Su nombre se hizo tendencia y en las redes la señalaron por "fresca".

De hecho, un cadidato como Jean Ferrari retwitteó un video en el que salía hablando con el siguiente comentario: "Que conchuda". "¿Qué título le pondrían?", escribió el exfutbolista.

Obviamente las respuestas llegaron por monton. Uno escribió: "En el colegio me enseñaron que no había material más duro que el diamante. Es evidente que mi profesor no conoció la cara de Rosana Cueva". "Fino", respondió entonces el exgerente de la U. A otro le preguntó: ¿Irá a la playa conchan?" ¡Así Jean tiró contra Rosana!

Qué título le podrían?? https://t.co/YGaYAcpPYF — Jean Ferrari (@jferrari5) February 22, 2021

Fino... — Jean Ferrari (@jferrari5) February 22, 2021

Que buena!! — Jean Ferrari (@jferrari5) February 22, 2021

�������������������� — Jean Ferrari (@jferrari5) February 22, 2021

Lee También