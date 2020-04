Conmovedora carta de Titi Fernández a su hija fallecida

El periodista Titi Fernández publicó a través de su cuenta de Instagram una carta dirigida a su hija Soledad, quien falleció en un automovilístico en Sao Paulo, en plena disputa del Mundial de Brasil 2015.

En la misma, lamentó que a raíz del aislamiento obligatorio que se decretó en el país por el avance del coronavirus le esté tocando pasar más días que nunca antes sin poder ir a visitar su tumba al cementerio.

"Hola Sole, hoy es un día muy triste para mami y para mi, porque hace 5 años y 9 meses nos dejabas para siempre y es muy triste porque es la primera vez en todo este tiempo que por esta pandemia de mierda que ataca al mundo un día 2 no podemos ir a verte al cementerio, no podemos llevarte una flor y no podemos estar un rato con vos", escribió.

Y agregó: "Espero que sepas comprender. No pasa un día en el que no pensemos porqué vos. Porqué con todo lo que tenías para dar, porqué esa injusticia. Te vamos a seguir extrañando y necesitando todos los días de nuestras vidas".

No es la primera vez que Titi Fernández escribe en sus redes sociales hablándole a su hija, como un método para exteriorizar todos esos sentimientos que lleva dentro y necesita poder expresar.

En 2015, la justicia brasileña condenó a Marcos Vinicius da Silva a cinco años y tres meses de prisión por encontrarlo responsable de haber generado el accidente automovilístico en el que perdió la vida María Soledad Fernández.

