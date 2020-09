Dak Prescott se hace responsable de las derrotas de los Cowboys

Las ilusiones de los fanáticos de los Dallas Cowboys se renovaron con la llegada para esta temporada del head coach Mike McCarthy y se esperaba que los Vaqueros mostraran una nueva faceta, pero a pesar de la lucha y de lo parejo de los juegos, en tres partidos llevan una marca de 1-2.

El apuntado de las críticas, justificadas para algunos y excesivas para otros, no es otro que el mariscal de campo Dak Prescott, pero como lo hace con los defensivos rivales, el quarterback les hizo frente con un arma mejor que sus pases de touchdown: autocrítica al 100 por ciento.

“Mirándolo las últimas tres semanas solo nos estamos deteniendo nosotros mismos. Tenemos que salirnos de nuestro camino, ser más limpios con el ovoide, jugar un fútbol más inteligente y encontrar la manera de empezar más rápido. Nuestros entrenadores y estos jugadores volverán y encontrarán una manera de hacer esto bien y arreglarlo”, afirmó Prescott.

Uno de los mayores problemas de los Cowboys en las tres semanas que lleva la temporada de la NFL ha sido el último cuarto. En la Semana 1 contra Los Angeles Rams no anotaron puntos, mientras que en el juego del pasado domingo vs. Seattle Seahawks no detuvieron a Russell Wilson y compañía.

El caso de particular de Dak Prescott también estuvo en el ‘ojo del huracán’ por el error que tuvo en la última serie de los Dallas Cowboys al tener una costosa perdida que abrió los caminos a la victoria de los Seahawks. Hay autocrítica y eso es lo importante, ahora los Vaqueros deberán mejorar en los emparrillados contra el rival inmediato de la Semana 4: Cleveland Browns.

