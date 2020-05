El mensaje de los Cowboys para Prescott con la llegada de Dalton

Cuando parecía que el sábado terminaría sin ninguna novedad en la temporada baja de la NFL, en las horas de la noche surgió una de las ‘bombas’ más sorprendentes del mercado: Dallas Cowboys firmaron al mariscal de campo Andy Dalton por un año y siete millones de dólares.

¿Qué implica la llegada de Dalton a los Vaqueros? Muchos pensarán que fue un mensaje directo de los directivos para que Dak Prescott cambie la firme postura de no aceptar las condiciones que le ofrecieron para la extensión de su contrato, pero, aunque resulta difícil creer que no fue así, fuentes del equipo lo niegan.

Dak Prescott. Foto: Getty.

“Interesante firma para asegurar un respaldo de seguridad superior. Pero ... antes de que alguien pregunte, una fuente de Cowboys dice que esto no tiene nada que ver con Dak Prescott. Esto se trata solo de que Dalton quiere regresar a Dallas y los Cowboys quieren una buena opción en caso de lesión (del QB titular). Simple”, afirmó Ian Rapoport, insider de la NFL.

Aunque para muchos no es tan simple como parece, en la liga se sabe que desde el año pasado Prescott está esperando recibir una extensión de contrato por varios años y una lucrativa suma monetaria como ya lo hicieron otros quarterbacks: Carson Wentz y Jared Goff.

A este punto de la temporada baja no se ha mostrado un progreso positivo para extender el vínculo entre Dallas Cowboys y Dak Prescott, y aunque digan que no tiene nada que ver la llegada de Dalton, su contratación, con intención o no, es un mensaje directo para el QB titular: ¿cederá en sus pretensiones?

Lee También